Centenas de pessoas aguardam o casamento de Tom Cruise Centenas de pessoas esperam desde as primeiras horas deste sábado, 18, a chegada dos atores Tom Cruise e Katie Holmes ao castelo Odescalchi de Bracciano para o casamento que será realizado, segundo fontes municipais, às 18h (15h de Brasília) perante cerca de 250 pessoas, entre eles muitos famosos. A localidade de Bracciano, às margens de um lago do mesmo nome, 33 quilômetros ao norte de Roma, e os arredores do castelo amanheceram praticamente "blindados": Cinco controles da polícia impedem que curiosos, moradores e jornalistas se aproximem da entrada, sobretudo a secundária, que dá para a Praça Preterina. Por essa porta, pela qual se chega ao castelo sem atravessar o povoado, espera-se que cheguem Tom Cruise e Katie Holmes para pronunciar o tão aguardado "sim". A cerimônia, segundo os ensinamentos da Cientologia, professada pelos noivos, deve ser realizada na Sala das Armas do castelo com a duração de meia hora. Segundo a imprensa local, a noiva chegará ao local da cerimônia escoltada por jovens vestidos com trajes de época que levarão estandartes com o leão e a águia. A noiva entrará ao som da "Ave Maria", que será cantada por Andrea Bocelli, um dos poucos italianos convidados. Os outros são o prefeito de Roma, o ex-comunista Walter Veltroni, Giorgio Armani, o estilista que confeccionou as roupas dos noivos e as de numerosos convidados, e Maria Pace Odescalchi, a princesa dona do castelo. A imprensa local assegura que também assistirá à cerimônia a princesa Alessandra Borghese, descendente de família de papas, e o príncipe Domenico Napoleone Orsini, descendente da família da aristocracia "negra" (título dado pelo Vaticano nos séculos passados), que foi dona do castelo antes de ele passar às mãos dos Odescalchi. Segundo diversas fontes, 250 convidados assistirão ao enlace, entre eles os atores amigos do casal Will Smith, Brooke Shields, Jim Carrey, Jennifer López e seu marido Marc Anthony, Brad Pitt e Angelina Jolie, Russell Crowe e John Travolta. Pitt, Jolie, Crowe e Travolta ainda não foram vistos, mas se assegura que chegaram à Itália na noite passada. Os demais, aos quais se uniu o casal formado por David Beckham e Victoria Adams, assistiram na noite de sexta-feira, 17, em um palacete da colina do Gianicol, à despedida de solteiro de Tom e Katie. Segundo a mídia, eles desfrutaram de um magnífico jantar e de uma das melhores vistas de Roma. Os convidados se retiraram à meia-noite e na manhã deste sábado começaram a chegar a Bracciano. A primeira famosa vista na cidade foi Roberta Armani, sobrinha do famoso estilista, encarregada da organização. Depois chegaram numerosos automóveis com vidros escuros com convidados. Moradores, curiosos e 250 jornalistas e fotógrafos credenciados se reuniram em frente à porta principal do castelo à espera da chegada dos noivos e dos convidados. Tudo isso enquanto 50 policiais municipais e uma dezena de membros de proteção civil cuidam da segurança do povoado. Vários carabineiros com rifles com miras telescópicas foram colocados em pontos estratégicos ao redor do castelo. Várias lojas do povoado colocaram em suas vitrines fotos de Cruise e Holmes, assim como lembranças típicas de casamentos. A praça do castelo foi enfeitada com bandeiras. Alguns restaurantes confeccionaram menus especiais para a ocasião, com nomes de filmes de Cruise, e um confeiteiro preparou um grande bolo (de plástico) de quatro andares com os noivinhos - com a imagem de Tom e Katie - no alto. O tempo, por sua parte, não ajuda. O céu, no período da manhã, estava cinza e ameaçava chover, mas isso não desanimou os moradores e curiosos.