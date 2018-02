Centenas de fãs no funeral de Gibb Centenas de fãs do Bee Gees lotaram ontem as ruas da cidade inglesa de Thame, no condado de Oxfordshire, para o funeral de Robin Gibb, morto aos 62 anos em 20 de maio após longa luta contra o câncer. Lenda pop, que vendeu com o grupo mais de 11o milhões de cópias, o músico sofria de câncer de cólon e em abril foi hospitalizado em uma clínica privada por conta de uma pneumonia. O cortejo, liderado por uma carruagem branca, partiu da casa de Gibb e percorreu a cidade até a igreja de St. Mary. Além dos familiares, incluindo seu irmão mais velho Barry, único Bee Gees ainda vivo, fãs, amigos e os cães de Gibb, Ollie e Missy, acompanharam a cerimônia. / AFP