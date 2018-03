Centenas de fãs dançam 'Thriller' para lembrar aniversário de Michael Jackson

Centenas de fãs de Michael Jackson reuniram-se nas cidades britânicas de Londres e Leicester para dançar um dos maiores sucessos dele, Thriller, em uma homenagem no que seria o dia do aniversário do cantor.

Os organizadores estimam que 500 pessoas dançaram a famosa coreografia na Praça Orton, em Leicester, e cerca de cem estiveram na Praça Trafalgar, no centro da capital, neste sábado, quando Jackson completaria 51 anos de idade.

Michael Jackson morreu de um ataque cardíaco no dia 25 de junho.

Anand Bhatt, que organizou a concentração em Leicester, disse que tinha como objetivo unir as diversas comunidades da cidade. "Música e dança são uma forma poderosa de aproximar as pessoas", disse. "Para muitos, a dança também é um exercício que ajuda a tratar diabetes, doenças cardíacas e obesidade."

A organizadora do evento de Londres, Ilana Lorraine, afirmou: "Eu sou uma grande fã de Michael Jackson, então eu faço questão de mantê-lo vivo." Ela planeja organizar mais flash-mobs (concentrações rápidas improvisadas) na capital britânica tendo Jackson como tema. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.