Centenário de Nelson resgata 'Engraçadinha'

Lauro César Muniz agora concorre com ele mesmo. A novela Máscaras entra no ar na Record exatamente no mesmo horário, 23h15, que Chiquinha Gonzaga vai ao ar no canal Viva. É a quinta exibição da minissérie, que foi vista, além da apresentação original, em 199, duas vezes pelo canal Futura e agora, pela segunda vez no Viva.

Em Máscaras, Lauro César tem uma Duarte, a Paloma; em Chiquinha Gonzaga, duas Duartes, a Regina e a Gabriela.

O Combate, canal a la carte de lutas da Globosat, transmitirá até o final do ano mais 16 edições do Ultimate Fighter Championship, incluindo a disputa de amanhã, quando será o único canal no Brasil a transmitir ao vivo a disputa entre Anderson Silva e Chael Sonnen, de Las Vegas.

A Globo exibirá a luta de Anderson Silva com meia hora de atraso.

Fátima Bernardes disse, antes da estreia de seu programa, que ter elenco da Globo com frequência ali seria fazer mais do mesmo, e que famosos entrariam em foco na mesma medida em que anônimos.

Mas a prática tem desmentido as intenções: só esta semana, passaram pelo Encontro com Fátima Bernardes o apresentador Luciano Huck e os atores Fábio Assunção, Ailton Graça, Fabíula Nascimento e Juliano Cazarré.

Dia do Rock é efeméride que merecerá dois programas na Globo News. Hoje tem Erasmo Carlos no Sarau de Chico Pinheiro, e na quarta será a vez dos Rolling Stones no Arquivo N.

A MTV também não deixará a data passar em branco e promete 48 horas (dias 13 e 14) dedicadas ao Dia do Rock. O pacote inclui programa ao vivo de duas horas de duração (sexta) com shows do Brothers of Brazil e Beatles cover na porta da emissora.

Intérprete da pequena racista Maria Joaquina em Carrossel, Larrissa Manoela exibe seu afeto por Jean Paulo, o Cirilo, que sofre nas mãos dela na ficção: o elenco estará no Cante se Puder, programa com Patrícia Abravanel e Márcio Ballas, quarta, no SBT.