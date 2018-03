Centenário de Chico Xavier inspira lançamentos

Mesmo mês em que a documentarista Cristiana Grumbach lança "As Cartas", com relatos de mães que receberam textos supostamente psicografados. As mensagens também inspiram "As Mães de Chico", de Glauber Filho, que começa a ser filmado no mês que vem. E "A Vida Continua", livro de Xavier, deve ser lançado nos cinemas em dezembro. "Ninguém é de Ninguém", de Zibia Gasparetto, está previsto para chegar à telona em 2011.

E ainda há livros e peças. Marcel Souto Maior vai lançar um livro sobre o filme, "Chico Xavier, a história do filme de Daniel Filho" (Leya), com bastidores das filmagens. No teatro, a peça "O Advogado de Deus" tem texto de Zibia Gasparetto e é um dos dez espetáculos baseados em obras espíritas previstos para 2010. As informações são do Jornal da Tarde.