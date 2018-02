Censores chineses agora terão de tolerar heavy metal de Ai Weiwei

O corpulento e barbudo Ai disse que 81 dias de detenção secreta, em 2011, que provocou um protesto internacional, desencadeou a sua incursão na música.

"Quando fui preso, eles (os guardas) sempre me pediam para cantar músicas, mas porque eu não estava familiarizado com a música, eu tinha vergonha," afirmou o artista, de 55 anos, em uma entrevista por telefone. "Me ajudou a passar o tempo com muita facilidade."

"Tudo o que eu podia cantar eram canções do Exército de Libertação Popular chinês", disse Ai. "Depois disso, pensei: quando eu sair, gostaria de fazer algo relacionado à música."

Em setembro, um tribunal manteve uma multa de 2,4 milhões de dólares contra Ai por evasão fiscal, abrindo caminho para a sua prisão, caso ele não pague. Ai alega que as acusações foram forjadas em retaliação por suas críticas ao governo.

O artista de renome mundial tem criticado repetidamente o governo por infringir as leis e os direitos dos cidadãos.

O álbum de estreia de Ai - "Divina Commedia", nomeado em homenagem ao poema do poeta italiano Dante - é uma referência a "Ai Deus" apelido em chinês pelo qual seus partidários o chamam. "Deus" em chinês é "Shen", enquanto "Divina Commedia" em chinês é "Shen qu".

Duas canções são sobre o ativista cego Chen Guangcheng, cuja fuga da prisão domiciliar em abril passado e subsequente refúgio na Embaixada dos EUA envergonhou a China e levou a uma disputa diplomática.

Ai disse que não estava preocupado com a perseguição do governo por causa de seu álbum, que será lançado em cerca de três semanas. Mas está pessimista com as perspectivas de que seja vendido na China, dizendo que vai distribuir o álbum online "porque a música também é sujeita a revisão" na China.

Ele disse que seu tempo no estúdio de gravação não queria dizer que estava se afastando de arte.

"Eu acho que é tudo a mesma coisa", disse. "Minha arte é sobre expressar opinião e sobre comunicação."

O artista disse que estava trabalhando em um segundo álbum, com influências de pop e rock, com o qual ele espera que as pessoas cantem junto.