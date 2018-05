Cenas que imortalizam a agonia de uma realidade

Nos festivais de que participou, Spolidoro contou a gênese de seu filme. Ele queria fazer um documentário na região de Cotiporã, no Rio Grande. O diretor não apenas é de lá como se sente atraído pela paisagem, pelos dialetos locais. Como preparativo, pesquisou grupos de personagens. Garotas, garotos. Chegou a Bruno Storti, de 16 anos. Por meio dele, o Morro do Céu virou personagem. O diretor admite que se projetou no personagem. "Aos 16 anos, eu era como ele. Não sabia o que queria, era tímido e inseguro com as meninas." Bruno tem de fazer um exame do Ensino Fundamental, do qual não está muito certo. Divide-se entra a oficina mecânica e o desejo de partir. Uma garota de Cotiporã é seu objeto de desejo. O celular é simultaneamente um aliado e um empecilho no processo de conquista e sedução. Destinado a facilitar a comunicação, o telefone móvel quase nunca cumpre seu objetivo e isso torna-se um problema.

É um filme sobre a linguagem - a do cinema documentário, que Spolidoro exercita, e a linguagem oral dos personagens. O Morro do Céu é uma zona de colonização italiana. O dialeto que ali se fala tem uma carga regional muito intensa. Existem momentos em que o espectador vacila sobre o que está sendo dito. Embora documentário, o filme cria uma certa tensão. Afinal, as incertezas do protagonista e a testosterona explodindo compõem um bom receituário.

Na carta de princípios do Cine Esquema Novo, Spolidoro e seus amigos gestores do evento destacam a necessidade de um audiovisual que dê conta da ousadia. O filme, aparentemente simples, se inscreve nesse movimento. É mais complexo do que parece. Morro do Céu nasceu como projeto do DOC-TV, com 52 minutos. A versão para festivais ganhou quase 20 minutos a mais. A grande cena é o diálogo de Bruno com os pais. Eles ficariam tristes se viajasse, se fosse para a Itália, por exemplo? Na verdade, o sentimento diante de Morro do Céu é que Spolidoro conseguiu captar os estertores de uma realidade que agoniza. Um mundo se esvai, o cinema o imortaliza. Morro do Céu é muito bom.

MORRO DO CÉU

Direção: Gustavo Spolidoro.

Gênero: Documentário

(Brasil/ 2009, 71 minutos).

Censura: 10 anos.