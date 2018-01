Cenas de novo filme do 007 são divulgadas

Foram divulgadas as primeiras cenas do novo filme do espião James Bond, o 22º longa-metragem com o personagem. O enredo da aguardada produção, que deve estrear só no fim do ano, continua um mistério. Veja também: Assista cenas do novo filme do 007 O filme, que traz pela segunda vez no papel do agente 007 o ator Daniel Craig, vai se chamar Quantum of Solace (Quantum de Consolo, em tradução livre). Ainda não há título oficial em português. O nome do filme é retirado em um conto do livro For Your Eyes Only publicado pelo criador de James Bond, Ian Flemming. Quantum of Solace promete lidar com os sentimentos de Bond, como no filme anterior, mas também deve ter mais ação do que o 21º filme de Bond, Cassino Royale, segundo os produtores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.