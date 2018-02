Cenas de horror gótico

Jennifer Egan é um prodígio: dona de um arsenal técnico maduro, ela explora a plasticidade do gênero romance sem jamais entediar o leitor. O primeiro capítulo de O Torreão é um tour de force: toda luxuriante carga imaginativa dos protagonistas, os excêntricos Danny e Howard, e o sinistro castelo para onde se deslocam são apresentados em uma dezena de páginas.

Inspirada na tradição inglesa de narrativa gótica, com seus corredores labirínticos e pesadas portas cerradas e passagens lacradas, Egan leva esse universo e seu estilo convoluto para o campo do realismo fantástico e da narrativa pós-moderna - o romance é o texto que Ray escreve em uma oficina literária para seduzir sua professora.

Egan não escapa do universo contemporâneo: seu livro é repleto de referências a tecnologia e cultura de RPG, e há algo na velocidade com que os capítulos mudam de assuntos e de temas e até de estilos que recobra a forma como se lê hoje fora do suporte livro: avançando de site em site, de link em link. O leitor, no entanto, guiado pelos artifícios estilísticos da autora, não se perde nessa delirante homenagem à literatura de horror.

VINICIUS JATOBÁ É CRÍTICO LITERÁRIO