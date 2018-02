Cenas da Globo estampam tributo em Paris Cenas de novelas, séries, telejornais e outros programas da Globo estamparão monitores de TV espalhados pela Le Bon Marché Rive Gauche, lendária loja de departamentos de Paris, em pleno 7.º arrondinsement. Trata-se de uma instalação em tributo ao Brasil, batizada como Brasil em Imagem. A obra, do artista francês contemporâneo Bertrand Planes, apresenta um relógio formado por televisões, com imagens do plim-plim.