Cenário de 'Shakespeare Apaixonado' vai virar teatro

O Rose Theatre original foi construído em 1587 na margem sul do rio Tâmisa, num local que na época ficava fora dos limites da cidade de Londres. No teatro eram encenadas peças de William Shakespeare e de Christopher Marlowe.

A companhia teatral informou hoje que está procurando um local para a construção do teatro nas cidades de Sheffield, Manchester e York. A expectativa é que o Rose Theatre seja o local de encenação de peças de Shakespeare bem como de exposição do figurino do filme.