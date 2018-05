Cena construída por contrastes

Depois do travesti, do traficante e de outros personagens que vivem a agonia do cárcere em São Paulo, uma família em decadência moral e financeira, enclausurada numa casa em processo de esfacelamento na Zona da Mata de Minas Gerais.

Autor e diretor do premiado Salmo 91, a peça baseada no Carandiru de Drauzio Varella, o dramaturgo Dib Carneiro Neto e o diretor Gabriel Villela fortalecem a parceria - que passou também pelo Calígula de Camus - dando forma teatral a uma obra-prima (algo esquecida) da literatura brasileira. Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso (1912- 1968), entra em cartaz hoje no Teatro Maison de France, no Rio.

Não há acaso no fato de a estreia se dar na cidade onde Lúcio experimentou seus melhores anos. Mineiro de Curvelo, o escritor, homossexual, era reprimido até encontrar o ambiente libertador da capital federal, para onde se mudou aos 17 anos, depois de viver em Belo Horizonte. Ele falava de seu rancor: "Meu inimigo é Minas Gerais", disse certa vez.

"Ele teria sido apedrejado em Minas se vivesse como no Rio. A cidade foi generosa com ele, e isso repercutiu no caráter universal de sua obra", sublinha o notoriamente mineiro Gabriel, que, crescendo em Carmo do Rio Claro, cidadezinha de 20 mil habitantes do Sul do Estado, acostumou-se a ouvir o pai chamar Lúcio de "o Dostoievski mineiro".

Essa dualidade Minas/Rio, hipocrisia/liberalismo, melancolia/alegria é crucial na história da família Menezes. A figura central é Nina (Xuxa Lopes), uma carioca expansiva que se casa com um dos irmãos do clã, Valdo (Flávio Tolezani), e passa a habitar a chácara. Só ao chegar lá é que descobre que a família está falida - em todos os sentidos.

"Ela chega para desestabilizar a segurança calada da família Menezes. É uma espécie de "anjo exterminador". Um retrato acurado do Rio aberto, livre de culpas, em contraposição àquela Minas parada nas culpas religiosas, nas falsas certezas, nas doenças da alma", interpreta Dib, que foi editor do Caderno 2 por oito anos.

Sensual e sem freio, Nina é o elemento solar num ambiente sombrio, onde os laços afetivos estão tão apodrecidos quanto as paredes da casa, tão puídos quanto seus móveis. "As relações ali são muito perversas. Quando li o livro, fiquei chocada", contava Xuxa semana passada, terminado um ensaio de "colocação das vozes dos personagens".

Já na primeira cena, vemos uma relação sexual desesperada entre o jovem André e o cadáver de Nina, sua mãe. Um dia vistosa e vibrante, a mulher fora abatida por um câncer. A imagem é forte, ainda mais por ser adornada pela fachada de uma igreja, ali parte da "gelada tranquilidade" da casa dos Menezes. A peça é toda impactante visualmente. Tem soluções cênicas carregadas de simbolismos - o Cristo- Homem na cruz que dá as costas para a família é apenas um deles.

Pecados. Nina, para André, é "o resumo de todas as mulheres", a única a quem jamais amou. "Nada é mais autêntico do que nosso pecado", eles dizem. Vivem se agarrando como se ela fosse um animal no cio. Mais tarde serão redimidos de seu pecado.

Incesto, necrofilia, adultério. Cenas de sexo oral, masturbação, coito sobre a mesa de jantar. As "torpezas" que os fazem "inimigos de Deus" estão representadas no palco de Gabriel. Timóteo (Sérgio Rufino), o irmão gay, vive trancafiado num quarto. "Ele se liberta usando os vestidos e joias da falecida mãe. Todos o machucam o tempo todo", considera Sérgio. "A casa é muito escura. Gabriel joga um holofote nela", Xuxa completa.

Dos menos célebres entre os romances brasileiros que integram a lista dos melhores do século 20, Crônica da Casa Assinada é composto de diários, cartas e confissões dos personagens, que formam uma trajetória espiralada e envolvente.

Lançado no Rio em 1959 pela Editora José Olympio, "fez a cabeça de gerações", como lembra Gabriel. Hoje é mais conhecido em Minas. Com suas mais de 500 páginas (secados em 1h10 no teatro), segue cultuado como "prazer secreto" pelos fãs da verve atormentada do autor - lembrado ainda como amor platônico de Clarice Lispector, amiga e admiradora de seu estilo.

CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA

Teatro Maison de France. Av. Pres. Antônio Carlos, 58. 6ª e sáb., às 21 h; dom., às 19 h. Até 17/7.