Cemitério de Automóveis encena A Medusa de Ray-ban

Com início previsto para sábado, no espaço Estação Caneca, a mostra celebra os 30 anos do Cemitério de Automóveis, grupo que nasceu em Londrina, sedimentou-se em São Paulo e sempre funcionou como uma grande "ação entre amigos".

Espetáculo que projetou Bortolotto em São Paulo, A Medusa de Ray-ban será a primeira das remontagens a entrar em cartaz. A peça, que estreou em 1997, chamou a atenção à época pelos novos temas de sua dramaturgia. Mobilizava um público essencialmente jovem - e refratário ao teatro - ao embaralhar referências de outras linguagens, como as histórias em quadrinhos e o rock-n?-roll. "Não sou uma coisa só. Fui formado por essas influências e gosto de brincar com tudo", pontua Bortolotto.

Também soavam surpreendentes os personagens que ele focalizava. Representantes do submundo, bandidos, bêbados, transgressores. Todo um lastro que evidenciava sua ligação com o beatnik Charles Bukowski e o transformava no herdeiro direto do teatro sujo de Plínio Marcos.

Em Medusa, Bortolotto flagra os conflitos de um grupo de quatro assassinos de aluguel. Impregnada de violência, a situação também não descarta o humor. Afinal, as crises decorrem justamente do fato desses matadores levarem demasiadamente a sério sua "profissão".

Pela obra, Bortolotto recebeu o Prêmio Shell de melhor autor em 1997. Mas o trabalho serviria ainda para chamar atenção para suas artes como diretor. Sem cenário, a encenação se valia exclusivamente da iluminação para criar ambientes e climas. Apenas focos de luz delineavam as ações - o que daria à montagem a velocidade dos cortes cinematográficos. Para a nova versão, a promessa é manter a estética. Além de escalar antigos companheiros de Bortolotto: atores como André Ceccato, Paulo César Pereio e Fernanda D?Umbra. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.