Cem anos de paixão

É uma extravagância que combina com a personalidade do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams (1911-1983) e deverá marcar definitivamente o seu centenário, comemorado em março - além de firmar o nome da Editora É como casa dos grandes autores teatrais, quando for lançado o primeiro dos quatro volumes com 32 peças suas, dois com 26 textos curtos e dois com os seis longos, os principais escritos por ele. O lançamento do primeiro volume está previsto para o início do segundo semestre. Antes, a Editora É, que vai publicar peças de outros dramaturgos norte-americanos (Eugene O"Neill, Arthur Miller, Edward Albee) deve publicar o romeno Matei Visniec (autor de História do Comunismo Contada a Doentes Mentais), de quem comprou 15 peças, e livros teóricos sobre o teatro do polonês Jerzy Grotowski (1933-1999).

Simultaneamente, também para comemorar o centenário de Tennessee Williams, o selo Cult Classic lança esta semana a versão restaurada do filme Boneca de Carne (Baby Doll), dirigido por Elia Kazan com roteiro do próprio autor. Obra que lançou Carroll Baker ao estrelato e provocou escândalo em 1956 por tornar a camisola curta um objeto do desejo da mulher americana - ameaçada, junto aos espectadores do filme, com o fogo dos infernos pelos bispos -, Baby Doll une duas peças curtas de Williams encomendadas por Kazan, The Unsatisfactory Supper e 27 Wagons Full of Cotton, a última incluída no primeiro volume de peças de um ato que chega ao mercado este ano.

Também nesse primeiro volume dedicado às peças curtas destaca-se This Property Is Condemned (Esta Mulher é Proibida), filmada por Sidney Pollack em 1966 com roteiro de Francis Coppola, que teve de inventar tudo sobre a personagem Alva, apenas mencionada na peça, que se passa inteiramente numa linha de trem, onde sua irmã mais nova conta a um garoto a história de sua destruída família. Mesmo curta, a história, ambientada no Mississippi, na região fronteiriça onde nasceu Williams, é uma síntese dos temas explorados nas principais peças do dramaturgo, da incontrolável sensualidade de suas mulheres à figura castradora de suas mães. Para quem não viu o filme, ele foi igualmente lançado em DVD, como as seis peças longas incluídas na coleção que vai ser lançada.