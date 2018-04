Celso Portiolli vai substituir Gugu no 'Domingo Legal' Agora é oficial: o apresentador Celso Portiolli vai mesmo substituir Gugu Liberato no comando do programa ''Domingo Legal'', já a partir deste domingo, no SBT. O horário da atração permanece o mesmo: do meio-dia às 16 horas. A decisão foi tomada ontem em reunião com a cúpula da emissora. Na ocasião, Portiolli também renovou contrato com o SBT por mais dois anos. Outro apresentador deve assumir o ''Pirâmide Premiada'', programete dominical até então comandado por Celso Portiolli. Gugu, agora da Record, também vai fazer uma atração dos domingos. As informações são do Jornal da Tarde.