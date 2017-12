Celso Lafer toma posse na Academia Brasileira de Letras O jurista, escritor, ensaísta e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Lafer vai tomar posse na Cadeira n.º 14 da Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta sexta-feira, às 21 horas, no Salão Nobre do Petit Trianon, no Rio de Janeiro. O presidente da ABL, Marcos Vilaça, vai comandar a cerimônia e o acadêmico Alberto Venancio Filho vai ´receber´ o novo imortal. Lafer foi escolhido em 21 de julho como sucessor do jurista Miguel Reale, que morreu em abril. O ex-ministro é a quinta pessoa a ocupar a cadeira que, desde que foi fundada por Clóvis Beviláqua pertenceu exclusivamente a professores. Celso Lafer é presidente do Conselho Deliberativo do Museu Lasar Segall, co-editor, com Gilberto Dupas, da revista Política Externa e coordenador, desde junho de 2006, da Área de Concentração em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP. Doutor honoris causa da Universidade de Buenos Aires (2001) e da Universidade Nacional de Cordoba, Argentina, recebeu, em 2001, o Prêmio Moinho Santista na área de Relações Internacionais. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, eleito em 2004.