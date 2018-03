'Celly trouxe o som, eu dei a imagem'

Com a impecável produção do irmão Tony Campello, Celly nos envolveu com toda aquela novidade sonora, com o seu 'banho de lua' e sua adorável voz de vinil que brindava as nossas vidas.

As paradas de sucesso das rádios de todo o Brasil aderiram logo àquele som alegre nas deliciosas versões de Fred Jorge. Foi um grande impulso e expiração dos novos talentos, Até Elis Regina foi contratada pela CBS para gravar um disco no mesmo gênero que acabou não emplacando mas, felizmente, levanto a cantora a encontrar sua verdadeira identidade.

Eu cantava em programas infantis um reportório baseado em canções brasileiras, boleros em espanhol que eram o gênero que mais se tocava nas estacões de rádio. Por isso fiquei surpresa quando fui convida pela gravadora CBS para assumir o espaço vago que a Celly havia deixado quando escolheu pela vida familiar, abandonando a carreira musical. Na ocasião, conheci Roberto e Erasmo Carlos, algo que me serviu como um estímulo a mais para que eu escolhesse por aquela novidade também, que era a Jovem Guarda. Celly nos trouxe a sonoridade e eu acrescentei a imagem. E isso nos aproximou. Não tive o prazer de conviver com ela. Quando comecei a gravar, Celly já havia se afastado da cena. Mas a trago com um profundo carinho no coração."