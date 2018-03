Celine Dion não está grávida

Foi divulgado em agosto que Celine, de 41 anos, estaria grávida depois de se submeter a um tratamento de fertilidade em uma clínica de Nova York. Na época, seus agentes confirmaram a notícia.

Mas poucos dias depois a cantora, nascida na cidade canadense de Quebec, soube que abortara, disse sua porta-voz Kim Jakwerth na quarta-feira.

Em artigo publicado na quarta-feira no Le Journal de Montreal, o marido de Celine, Rene Angelil, confirmou que Dion não estava grávida.

"Estamos tentando ter outro filho de novo" com a ajuda de um médico de fertilidade, disse Angelil ao jornal.

O primeiro filho do casal também foi concebido em fertilização in vitro.

Celine Dion já ganhou o Grammy e seus sucessos incluem "Power of Love," "If You Asked Me To" e "Love Can Move Mountains."

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)