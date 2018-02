Célia celebra 40 anos de carreira com novo CD Arriscar sempre fez parte do histórico de Célia, um jeito que encontrou para se ajudar a não envelhecer. Ela começou num tempo em que as cantoras cantavam. Hoje há uma meia dúzia que faz isso bem. "Muitas são maravilhosas, mas não cantam e não pensam. Porque cantar não é só cantar", lembra a cantora, que celebra 40 anos de carreira com o CD "O Lado Oculto das Canções" (Som Livre). Hoje ela faz show só para convidados no Passatempo, em São Paulo, onde volta no dia 15 para outra apresentação aberta ao público.