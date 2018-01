Celebridades realizam espetáculo em Nova York pela campanha de Hillary Clinton

NOVA YORK - Astros de Hollywood e da Broadway como Julia Roberts, Jake Gyllenhaal, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Emily Blunt, Neil Patrick Harris e Helen Mirren se reuniram na noite desta segunda-feira, 17, para um elaborado espetáculo em benefício da campanha presidencial de Hillary Clinton. A candidata democrata à presidência dos EUA conseguiu apenas se comunicar com o público por meio de um vídeo, mas sua filha, Chelsea, e seu marido, Bill, estiveram presentes no St. James Theatre, de 1,3 mil lugares e entradas esgotadas.

Billy Cristal apresentou o espetáculo e Barbra Streisand cedeu sua voz a uma gravação. "O que está em jogo nestas eleições é o futuro e o que queremos para nossos filhos e se vamos ter ou não um país do qual todos possamos estar orgulhosos porque podemos ser nós mesmos", disse Chelsea Clinton. Bill Clinton descreveu sua mulher como "a melhor realizadora de mudanças que ele conhece" e completou: "Não é certo que deixemos para trás nossos melhores dias".

O espetáculo alternou atuações com leituras e breves discursos. Angela Bassett e Helen Mirren recitaram, respectivamente, discursos de Sojourner Truth e de Eleanor Roosevelt e Julia Roberts leu uma coluna de Molly Ivins. Entre as atrações, ainda, Joel Grey e Sienna Miller cantaram Wilkommen de Cabaret e Anne Hathaway e Kelly O'Hara ofereceram uma afinada combinação de Get Happy e Happy Days Are Here Again. Mais ainda, Alan Cumming falou sobre os diretos da comunidade LGBT e Lena Dunham recitou parte do discurso em que Hillary Clinton admitiu sua derrota em 2008.

As entradas para o evento custaram de US$ 45 a US$ 2,7 mil. Também foram vendidos ingressos a US$5 mil com acesso à festa realizada depois do espetáculo.