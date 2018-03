Celebridades prestigiam 45 anos de carreira de Valentino Valentino, famoso estilista italiano, reuniu na celebração de seus 45 anos de carreira uma série de estrelas do cinema e grandes estilistas, realizou um desfile de alta costura e, para fechar as comemorações que duraram três dias, apresentou o novo perfume chamado Rock and Rose. Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Donatella Versace y Tom Ford se uniram a Uma Thurman e Sarah Jessica Parker na primeira fila de um desfile baseado em símbolos da "dolce vita" italiana. Valentino, famoso pela criação de vestidos vermelhos, marcou a comemoração de 45 anos de carreira apresentando o mesmo luxo que definiu sua trajetória desde que vestiu Audrey Hepburn e Jacqueline Kennedy Onassis na década de 60. Mick Jagger, Sienna Miller y Maggie Cheung também estiveram presentes na festa. "Valentino me encanta. Seus vestidos são elegantes e femininos. É um prazer e um privilégio usá-los", disse Uma Thurman. Vestindo um traje branco e entre lágrimas, Valentino encerrou o desfile. O estilista negou diversas vezes que a celebração seja um prelúdio de sua saída de cena. O futuro do italiano tem sido objeto de rumores desde o fim da semana da moda de Paris. O ateliê de Valentino passou a ser controlado em maio por uma firma de capital privado, o que causou ceticismo nos especialistas da indústria. Segundo eles, o perfil dos novos proprietários é cortar custos, atitude que se contrapõe aos volumosos gastos de Valentino durante toda a carreira.