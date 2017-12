Celebridades pedem que líderes globais concentrem esforços contra pobreza em mulheres jovens

LONDRES - A rainha de talk shows Oprah Winfrey, a atriz Meryl Streep e o cantor Elton John pediram nesta segunda-feira, 7, que os líderes globais coloquem as meninas no centro de suas iniciativas contra a pobreza, no momento em que um novo índice revelou que o Níger é o país mais difícil do mundo para uma menina viver.

Em uma carta aberta, publicada na véspera do Dia Internacional da Mulher, várias figuras proeminentes exortaram os líderes a melhorar as condições de acesso de mulheres jovens à educação, à justiça e à tecnologia e a ajudá-las a combater o HIV e a desnutrição.

As celebridades disseram ser "ultrajante" que as meninas representem três quartos de todas as novas infecções de HIV entre os adolescentes da África e que 40% das mulheres do continente sofram de anemia, responsável por um quinto das mortes maternas.

"Em nenhum lugar da Terra as mulheres têm tantas oportunidades quanto os homens", acrescenta a carta.

"Embora o debate a respeito desta verdade seja intenso em todo lugar, meninas e mulheres vivendo na pobreza extrema – frequentemente as mais atingidas pela injustiça da desigualdade de gênero – têm sido mantidas fora da conversa. Isto precisa mudar. A luta pela igualdade de gênero é global."

Entre os mais de 80 signatários estão o boxeador Muhammad Ali, os atores Robert Redford e Colin Farrell, as atrizes Charlize Theron e Patricia Arquette, a diretora-executiva do Facebook, Sheryl Sandberg, e o vocalista do U2, Bono, co-fundador da instituição de caridade anti-pobreza ONE, que publicou a carta.

Elton John disse que o número de garotas afetadas pelo HIV é "de partir o coração".

"Temos a chance de deter a HIV/AIDS em nossa geração, e precisamos erguer nossas vozes agora para fazer com que isso aconteça".