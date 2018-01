Celebridades mergulham nas águas geladas do Lago Michigan nos EUA

CHICAGO - Celebridades como a cantora americano Lady Gaga e o ator Vince Vaughn mergulharam neste domingo nas geladas águas do Lago Michigan, no estado de Illinois, na tradicional "Mergulhada do Urso Polar", uma atividade beneficente das Olimpíadas Especiais.

Este ano o grupo das celebridades, além da presença surpresa de Lady Gaga e de seu noivo, o ator Taylor Kinney, da série Chicago Fire, também contou com Vaughn, nascido no subúrbio de Chicago Lake Forest, que apareceu vestindo calças de ginástica e uma camiseta da equipe de hóquei sobre gelo, Blackhawks de Chicago.

Como 85% do lago está congelado, os bombeiros tiveram que abrir um buraco no gelo para que os participantes pudessem cumprir o ritual. Depois, ao sair de água, os nadadores foram recebidos com uma toalha quente e uma camiseta de lembrança.

Alguns deles mergulharam sem camisa, como foi o caso de Kinney e de seus companheiros de elenco de Chicago Fire, David Eigenberg e Randy Flagler, enquanto algumas mulheres mergulharam de biquíni e outras usaram fantasias de super-heróis ou cartolas.

A multidão, que ficou na margem do lago desde cedo, recebeu com aplausos as 4.500 pessoas que participaram da mergulhada, quando desafiaram sem nenhuma proteção especial uma temperatura de -6,6 graus.

Os participantes contribuíram com US$ 1,1 milhão para as Olimpíadas Especiais. O prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, que disputará o segundo turno da eleição municipal em 7 de abril com o candidato hispânico, Jesús "Chuy" García, que se lançou ao lago hoje, participou ano passado na mergulhada junto com o apresentador de televisão Jimmy Fallon, como parte de uma aposta entre eles.