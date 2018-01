Celebridades lamentam morte de atriz Elizabeth Pena aos 55 anos

Pena, que apareceu mais recentemente na série de TV "Modern Family", morreu aos 55 anos na terça-feira em um hospital de Los Angeles de causas naturais após uma curta doença, disse sua empresária Gina Rugolo.

"Descanse em paz Elizabeth Pena", escreveu a atriz Eva Longoria, de "Desperate Housewives", no Twitter na noite de quarta-feira. "Você abriu o caminho para muitos de nós!!"

A atriz e dançarina Zoe Saldana ofereceu orações à família de Elizabeth. "Meu coração está partido!!!", escreveu ela no Twitter.

Nascida em Elizabeth, Nova Jersey, ela começou sua carreira no fim dos anos 1970, passando a aparecer em filmes como "Um Vagabundo na Alta Roda", "O Milagre Veio do Espaço" e "A Hora do Rush".

Ela também atuou na televisão, incluindo seu papel em "Modern Family". Mais recentemente, a atriz apareceu em vários episódios de "Matador", uma série dramática de TV.

Elizabeth deixa o marido e dois filhos, sua mãe e irmã, disse Rugolo.

