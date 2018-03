Celebridades falam por si próprias em seus blogs No mundo acelerado das notícias sobre celebridades, os astros e estrelas estão cada vez mais usando seus sites pessoais e blogs da Internet para falar sobre eles mesmos, seguindo uma abordagem faça-você-mesmo na administração de suas imagens. Ao conversar diretamente com seus fãs pela Internet, muitos astros viraram de ponta-cabeça o método tradicional de administrar escândalos ou acontecimentos pessoais, que consiste em deixar um assessor falar por eles. "Você quer ter um diálogo constante com seus fãs. Não basta divulgar uma notícia a cada três meses e esperar que as pessoas entendam o que você está fazendo", disse Tyler Goldman, executivo-chefe da Buzznet, uma rede de sites e blogs de celebridades que recentemente ganhou a adesão da atriz Mischa Barton. Quando, este mês, Lindsay Lohan foi alvo de uma chuva de farinha diante de um clube de Paris por estar usando peles de animais, sua amiga Samantha Ronson, uma DJ célebre, reagiu com um post muito comentado em seu blog, criticando o ativista que atirou a farinha. A estrela de reality show Lauren Conrad, de "The Hills", usou seu blog este mês para contestar um artigo de jornal segundo o qual ela teria tido um ataque de raiva num aeroporto de Nova York. Os astros deram suas declarações na rede de relacionamentos sociais MySpace, que também é um dos vários lugares usados por astros para angariar apoio de fãs. Alguns astros também dão declarações públicas em suas páginas no Facebook, outra ferramenta de relacionamento social. Nesses sites, os astros têm perfis, exatamente como milhões de outros internautas. Mas, diferentemente dos internautas menos conhecidos, o que eles dizem em suas páginas pode ser instantaneamente reproduzido por veículos de imprensa, fato saudado por algumas celebridades. A socialite e atriz de cinema e TV Paris Hilton, de 27 anos, disse que usa sua página no MySpace para comunicar-se com seus fãs. "Recentemente ando lendo muitas mentiras a meu respeito na imprensa. Meus fãs sabem que, quando lêem algo negativo, sempre devem ir checar no blog", disse Hilton em comunicado. Os sites de relacionamento social dizem que seu uso por astros e estrelas vem aumentando muitos nos últimos meses.