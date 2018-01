Celebridades da internet e drag queen integram BBB 10 Nada de idosos nem de gente cheia de histórias tristes. Entre os 15 participantes anunciados ontem para a décima edição do Big Brother Brasil, que estreia na terça-feira na Globo, há alguns que já são celebridades na internet. O estudante Sérgio Francischini, 20 anos, é dono do famoso fotolog Senhor Orgastic, cujo slogan é "eletrizante! Ardente, diabolicamente divertido". No Twitter, acumula 17 mil seguidores. Já a publicitária Tessalia Serighelli, 22 anos, conhecida como Twittess, é uma espécie de musa do microblog. Com 119 mil fãs, chegou a ser a quinta pessoa mais seguida no Twitter no Brasil.