'CDê Elefantes' será lançado no domingo em São Paulo

O Movimento Elefantes lançará no domingo, com show no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, o "CDê Movimento Elefantes", que obteve R$ 2.502 de colaboradores que apoiaram o projeto por meio do site Catarse. Serão impressas duas mil cópias do disco, com distribuição gratuita.

O disco traz dez músicas autorais ou de importantes compositores brasileiros, executadas por cada uma das dez big bands que formam o coletivo. No show, seis das dez bandas estarão presentes: Grupo Comboio, Big Band da Santa, Orquestra HB, Reteté Big Band, Projeto Coisa Fina e Projeto Meretrio. Em 2009, o coletivo lançou um DVD.

CDê Movimento Elefantes

Lançamento no domingo, às 11h

Museu da Casa Brasileira

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705

Grátis, indicação de faixa etária livre

Estacionamento: R$ 12