Um disco com músicas gravadas ao vivo por Mercedes Sosa durante sua última turnê por Estados Unidos e Europa foi lançado anteontem, na data em que se completou um ano da morte da cantora argentina. Além de canções consagradas na voz de Mercedes Sosa, o CD tem inéditas, como Me Haces Bien, do uruguaio Jorge Drexler, e La Celedonia Batista, da argentina Teresa Parodi. / AFP