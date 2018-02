CCBB-SP PROMOVE DEBATE NO DIA 16 O Centro Cultural Banco do Brasil-SP realiza dia 16, 16 h, um debate sobre Cultura de Moda no Brasil. Com a participação de Maria Claudia Bonadio, docente da Universidade Federal de Juiz de Fora, vice-presidente do Colóquio de Moda, líder do Grupo de Pesquisa do CNPq Moda, cultura e historicidade e também autora do livro Moda e Sociabilidade - Mulheres e Consumo na São Paulo dos Anos 1920 (Senac), o encontro vai analisar o papel dos museus e instituições na abordagem desse tema, tanto pelo lado histórico como em relação à sua função nos dias de hoje. O CCBB fica na R. Álvares Penteado, 112, tels. 3113-3651/52. A entrada é franca e as senhas são distribuídas 1 h antes do evento.