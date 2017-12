CCBB promove debate sobre mídia impressa versus portais O editor-executivo do Estado, Daniel Piza, e a diretora de conteúdo do UOL, Márion Strecker, participam nesta terça-feira, 10, das 19h30 às 21h30, do debate Os Portais de Informação e os Jornais On Line no Centro Cultural Banco do Brasil. O encontro terá mediação de Marcelo Tas e Marcelo Rubens Paiva. O evento integra o programa Cronicamente Viável, que ocorre sempre na segunda terça-feira de cada mês, com exceção de julho. O debate será veiculado nos sites Tv Uol e Cronicamenteviavel. Para assistir ao debate no CCBB, senhas devem ser retiradas com meia hora de antecedência. Os Portais de Informação e os Jornais On Line. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651. Hoje, às 21h30