CCBB premia novos autores Importante concurso de dramaturgia, o Seleção Brasil em Cena acaba de prorrogar o prazo para inscrições. Até 6 de abril, autores de todo o País podem enviar textos para a quinta edição do prêmio. Promovido pelo CCBB, o concurso de dramaturgia tem como principal objetivo fomentar a literatura dramática nacional. Na edição de 2012, o projeto se expande: será realizado agora também no CCBB de Brasília. Serão premiados dois textos distintos, um no Rio, outro em Brasília, que terão suas montagens patrocinadas e cumprirão temporadas nas unidades do Rio e da capital federal. A ficha de inscrição está no site www.bb.com.br/cultura