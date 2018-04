CCBB leva atrações culturais a praça no centro de SP

?Fizemos uma programação com diferentes manifestações culturais que funcionam bem em espaços abertos?, diz Rogério Campos, gerente de programação do CCBB de São Paulo. No mês que vem, nos dias 14 e 15, é a vez do espetáculo Asas, da Cia dos Pés. O grupo, composto por atores, bailarinos e atletas, fará uma apresentação amarrado em cordas presas no prédio do CCBB. Em setembro, nos dias 4 e 5, a atração será a Cia Cênica Nau de Ícaros, de teatro de rua.

Já outubro, nos dias 2 e 3, o grafite tomará conta da Praça do Patriarca. A artista Nina Pandolfo fará grafites ao vivo e conversará com o público. Em novembro a atração será o circo, com o Núcleo Pavanelli, nos dias 6 e 7. No último mês do ano, em 4 e 5 de dezembro, a praça será tomada pela dança flamenca com o grupo Raies, com o tradicional e o moderno do estilo. As informações são do Jornal da Tarde.

No Centro da Arte, com Choronas e Toninho Ferragutti. Uma vez por mês, o Centro Cultural Banco do Brasil promoverá um evento cultural grátis na Praça do Patriarca, no centro. Amanhã e sábado, às 12h30. Grátis. Livre.