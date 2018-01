CCBB inaugura exposição <i>Ascension</i>, de Anish Kapoor O Centro Cultural Banco do Brasil inaugura neste sábado a exposição Ascension em homenagem ao artista plástico anglo-indiano Anish Kapoor. Com curadoria de Marcello Dantas, a mostra, que será montada dentro de um pavilhão de vidro sob o Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, reúne nove obras, entre elas instalações e esculturas de grandes proporções, e Wounds and Absent Objects, único vídeo produzido por Kapoor. Entre os destaques estão as obras Double Mirror (1998) - instalação composta por duas paredes em forma de corredor, sobre as quais há espelhos côncavos de dois metros de diâmetro - e a inédita To Divide (2006), instalação feita de madeira, ferro, tinta e cera vermelha alemã. A exposição já passou pelo Rio de Janeiro, onde foi vista por 468 mil pessoas, e por Brasília, atraindo cerca de 40 mil visitantes. Anish Kapoor é atualmente um dos maiores nomes da escultura mundial, conhecido por suas obras tridimensionais. Aos 52 anos, o artista tem peças em coleções de arte contemporânea dos principais museus do mundo. Ele é o autor da obra pública mais cara do mundo assinada por um artista vivo. Cloud Gate, instalada no Millenium Park, em Chicago, custou US$ 23 milhões. Ascension - Anish Kapoor. Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro. De 27/01 a 1/4. Terça a domingo, das 9 h às 20 h, (11) 3113-3651 e (11) 3113-3652. Grátis