CCBB exibe filmes sobre músicos A produção brasileira recente de documentários focalizando nomes da música brasileira merece mostra no CCBB (Rua Álvares Penteado 112, tel. 3113-3651). No evento Cine MPB, que começa hoje e se estende até o dia 15, serão exibidos 17 títulos. Elza Soares, Novos Baianos, Tom Zé e Itamar Assumpção são alguns dos músicos retratados pelos filmes. Além dos astros da MPB, a programação também abarca a cena punk, o movimento hip-hop e o rock feito em Brasília nos anos 1980. A grade de filmes será complementada por um debate gratuito, que reúne os críticos musicais Pedro Alexandre Sanches e José Flávio Júnior, no dia 12, às 19 horas.