CCBB do Rio tem mostra para cinéfilos com deficiências

Já imaginou ir ao cinema e não ouvir os diálogos nem a trilha sonora? Ou não enxergar o que se passa na tela? Desde o último dia 5, deficientes auditivos e visuais têm a chance de acompanhar filmes da produção nacional recente graças a um sistema de legendagem e de descrição. Realizada no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio, sempre aos fins de semana, a mostra Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito fica em cartaz até dezembro; em agosto, chega também ao CCBB de São Paulo. No dia 5, foi exibido Fica Comigo Esta Noite, de João Falcão. O estudante Nelson Pimenta, surdo desde o nascimento, foi conferir. O sistema é o closed caption - não só as falas são transcritas, mas também sons como porta batendo, cachorros latindo, gritos ao longe, músicas relevantes para a trama. A descrição (antigamente feita ao vivo, por atores) é transmitida por meio de fones, pelos quais os cegos ouvem explicações sobre o cenário, figurinos, movimentos dos atores, etc. Já descrita por um dos freqüentadores como ''o Oscar do cinema legendado'', a mostra está em cartaz desde 2004, sempre com bastante procura. Inicialmente, tinha apenas a legenda para surdos. A fonoaudióloga Helena Dale, diretora da Associação de Reabilitação e Pesquisa Fonoaudiológica (ARPEF), foi a idealizadora. Em 2005, quando esteve nos Estados Unidos a trabalho e viu a experiência norte-americana (por lá, existem 200 salas dotadas do sistema), ela decidiu estendê-lo também para cegos. Depois de Fica Comigo Esta Noite, estão programados Benjamim, de Monique Gardenberg, Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes, Depois Daquele Baile, de Roberto Bomtempo, A Máquina, de João Falcão, 2 Filhos de Francisco, de Breno Silveira, e O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger - todos com closed caption e audiodescrição. O Outro Lado da Rua, de Marcos Bernstein, Garotas do ABC, de Carlos Reichenbach, O Casamento de Louise, de Betse de Paula, As Filhas do Vento, de Joel Zito Viana, Barra 68, de Vladimir Carvalho, O Primeiro Dia, de Walter Salles e Daniela Thomas, e O Xangô de Baker Street, de Miguel Faria Jr, têm apenas closed caption. A produção nacional é privilegiada pelo simples motivo de a estrangeira já vir legendada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.