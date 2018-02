CCBB de São Paulo exibe filmes com astros da música As estrelas da música brasileira irão tomar a sala de cinema do Centro Cultural Banco do Brasil e soltar a voz durante o mês de dezembro. Astros como Roberto Carlos, Sidney Magal, o ministro da Cultura Gilberto Gil e os sertanejos Tião Carreiro e Pardinho são alguns dos protagonistas da mostra ''Cinema de Estrelas'', que começa amanhã e vai até o dia 23. Os títulos programados, recheados de canções, aproveitam o sucesso dessas celebridades no terreno da música para serem também sucesso no mundo das telonas. O elenco dos longas são os próprios cantores ou artistas populares, que vivem eles mesmo ou alter egos. Do sertanejo à Jovem Guarda, da MPB ao cancioneiro romântico, os mais distintos gostos e estilos serão exibidos. Entre filmes populares e obras raras, este gênero de produção foi bastante comum entre os anos 60 e 80 e agora o CCBB traz de volta aos paulistanos que quiserem relembrar aqueles tempos ou para a juventude que não teve a oportunidade de assistir no cinema. Serão exibidos 14 filmes durante o mês. Entre os destaques estão Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968) e Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa (1970). Outro astro que terá seu filme exibido é o ministro da Cultura, Gilberto Gil, no longa Em Corações a Mil (1983). Os fãs de sertanejo também terão a chance de ver Tião Carreiro e Pardinho no cinema. A dupla está no filme Sertão em Festa (1970), de Osvaldo de Oliveira. Outro longa sertanejo que também está na programação é Sonhei com Você (1989), com a dupla Milionário e José Rico. Agnaldo Rayol também está na programação no filme Agnaldo - Perigo à Vista (1969), de Reynaldo Paes de Barros. As outras estrelas que estão na programação são Sidney Magal, com Amante Latino (1979); Márcio Greyck, em Ritmo Jovem (1969); Antônio Marcos, com Som, Amor e Curtição (1972); As Melindrosas, em Vamos Cantar Disco Baby (1979) e Tonico e Tinoco, com Obrigado a Matar (1965). As informações são do Jornal da Tarde Cinema de Estrelas - A partir de amanhã até o dia 23 de dezembro, no CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, no centro de São Paulo. Preço: R$ 4. Informações: (011) 3113-3651.