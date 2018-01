CCBB contempla música regional Começa hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, o projeto musical Ser(tão)Brasileiro. A série promete reunir shows com Viola Quebrada, Família Pereira, Chico Lobo, Xangai, Titane, Túlio Mourão, Toninho Ferragutti, Adelson Viana, Cida Moreira, Passoca, Roberto Correa e Badia Medeiros. O evento, que já mereceu duas edições em Brasília, chega pela primeira vez ao CCBB de São Paulo (R. Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651). As apresentações contemplam ritmos regionais que vão do cordel de Caruaru à sanfona do forró, do cancioneiro de Minas Gerais à viola de raiz, do caipira do sertão ao caiçara das ilhas.