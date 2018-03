CCBB abre hoje mostra com 40 filmes de Woody Allen

Entre os destaques da programação estão o ainda inédito por aqui, "Tudo Pode Dar Certo" (Whatever Works - 2009), que tem o criador do seriado "Seinfeld", Larry David, como protagonista, e o primeiro filme de Allen, "O Que Há, Tigresa" (1966), também nunca exibido no País. Além disso, a mostra será uma oportunidade para assistir a um média metragem de Jean-Luc Godard, "Meetin? WA", sobre a vida de Allen, e um documentário sobre a veia jazzística do artista. O evento também oferecerá cursos e palestras sobre o diretor.

O curador da mostra e cineasta Angelo Defanti, 26 anos, diz que assistiu a todos os 40 filmes do diretor. "Comecei em 1994, vendo Tiros na Broadway. Fiquei muito impressionado com a capacidade de Allen em contar uma história. A partir daí, virei fã", revela. Para Defanti, é difícil apontar as sessões imperdíveis do evento. "Mas é uma ótima oportunidade, por exemplo, para ver um filme como Memórias (1980). É incrível e pouco conhecido. Além disso, vale uma olhada no primeiro longa dele, O Que Há, Tigresa. Todos os filmes serão exibidos em película", ressalta.

A possibilidade do Rio de Janeiro juntar-se, em 2011, às cidades de Barcelona e Londres na obra de Allen tem atiçado os fãs e detratores do diretor. Mesmo que nada tenha sido assinado ou decidido, a expectativa é grande. "Eu sou do time que é a favor. Tem pessoas no Rio de Janeiro que são contra, acham que não tem nada a ver. Mas acredito que a possibilidade da cidade fazer parte da filmografia de Allen é uma coisa incrível", diz o curador. As informações são do Jornal da Tarde.