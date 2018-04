CCBB abre hoje festival de 'eletrotango' em São Paulo

O eletrotango ficou conhecido por aqui na abertura da novela "A Favorita" (do grupo Bajofondo). Para as apresentações no CCBB, foram escaladas as formações Tanghetto, Otros Aires, Narcotango e San Telmo Lounge, todos argentinas. Os representantes do eletrotango consideram o gênero uma evolução natural do que Piazzolla fazia nos anos 70.

"Quando pensei neste projeto, achei que iria bombar. Não foi o que aconteceu. Aqui no Brasil existe uma dificuldade de intercâmbio com os artistas da América do Sul", diz a produtora do evento, Luciana Azambuja. "O festival é uma possibilidade de o público entrar em contato com o que existe de mais moderno e inovador em termos de música."

Quem comanda a primeira terça do festival é o Tanghetto. O grupo foi formado em 2001, inspirado nas ?pequeñas argentinas? - comunidades de emigrantes argentinos que moram fora de seu país. O Tangheto tem três álbuns de estúdio, um DVD ao vivo, discos de platina e de ouro. É a primeira vez que se apresenta no Brasil. O grupo traz uma fusão entre o contemporâneo e o tradicional - que se expressam no bandoneon argentino. Com o Tanguetto, sintetizadores, samplers e a paixão do tango travam seus diálogos. As informações são do Jornal da Tarde.