CBS vai pagar US$ 550 mil por mostrar seios de Janet A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos manteve a decisão de multar em US$ 550 mil a rede de televisão CBS por exibir ao vivo os seios da cantora pop Janet Jackson, irmã de Michael Jackson. A cena ocorreu na final do Super Bowl de 2004, quando Janet se apresentou ao lado de Justin Timberlake (o ex-namorado de Britney Spears). Num gesto brusco, Timberlake rasgou a parte de cima da blusa de Janet, deixando seus seios à mostra. Um culpou o outro e os dois cantores acabaram brigando e deixaram de se falar desde o episódio. A emissora havia recorrido da sentença, mas a agência rejeitou os argumentos da CBS, de que a performance não violou "os limites da decência".