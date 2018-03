CBL anuncia R$ 3,4 mi para promoção do livro brasileiro

Cresceu também o número de editoras associadas e, claro, as exportações de livros físicos e de direitos autorais. Em 2008 eram 23 editoras. Agora, o projeto já conta com 55. Elas pagam R$ 300 por mês e têm acesso a todas as iniciativas - recebem consultorias, participam, aqui, de seminários e rodadas de negócios com especialistas e compradores de outros países, têm espaço no estande coletivo do Brasil em feiras internacionais e nas missões comerciais.

É a chance de editoras de pequeno porte, que não participariam de eventos internacionais, mostrarem sua produção e participarem desse momento de visibilidade do mercado editorial nacional. Em outubro, o Brasil será homenageado na Feira do Livro de Frankfurt, a mais importante do mundo. Em 2014, quem presta homenagem ao País é a Feira do Livro Infantil de Bolonha. No ano seguinte, o Salão de Paris. Em 2016, Londres terá o Brasil como país convidado e em 2017, Nova York.

Grandes casas também integram o grupo, que reúne, entre outras, Globo, Unesp. Edusp, Callis, Manole, Lafonte, Cosac Naify, Ática e Pallas.

No início do projeto, foi negociado mais de US$ 1,8 milhão. O ano de 2012 fechou com US$ 2,4 milhões.

Entre as mudanças previstas para este biênio estão a inclusão da Colômbia e a exclusão da Argentina como países-alvo. "Analisamos os números e percebemos que precisávamos considerar a Colômbia. Já com a Argentina encontramos barreiras na exportação e não vamos trabalhar o país agora", explica Dolores Manzano, gerente do projeto Brazilian Publishers. Além de organizar ações específicas para esses mercados, um grupo de editores do segmento CTP (Científico, Técnico e Profissional) e de não ficção participam, em abril, de uma missão na Feira do Livro de Londres. Outras duas, para o Chile e a Colômbia, estão programadas para o fim do ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.