CAZUZA E VINICIUS EM EXPOSIÇÕES O Museu da Língua Portuguesa terá três exposições temporárias e cinco outras mostras ao longo do próximo ano. Em janeiro, será inaugurada Poesia Agora, sobre a produção poética contemporânea. Em seguida, no final do primeiro semestre, o tema será a obra de Cazuza e, em novembro, será homenageado Vinicius de Moraes. Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga e Paulo Coelho também serão focos de exposições que vão ocupar as instalações do museu, na Estação da Luz. Para o ano que vem também está prevista a reformulação do acervo da instituição, que será adequado às novas regras ortográficas.