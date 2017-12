Caymmi é homenageado no Sesc Vila Mariana

O disco (Som Livre) tem 13 faixas, sendo três pot-pourris. São músicas menos conhecidas do público, de domínio mais familiar. Estavam perdidas na memória afetiva dos três. Era preciso resgatá-las e ensiná-las à banda. "Cantava-se muito lá em casa quando éramos jovens e papai recebia músicos, pintores, escritores, gente do rádio, intelectuais", conta Dori, autor do projeto e dos arranjos.

A seleção privilegiou o Caymmi praieiro, o preferido de Dori, que partiu do livro Cancioneiro da Bahia, de 1947, publicado pelo pai com histórias e tipos de sua terra e prefaciado pelo amigo Jorge Amado. Iemanjá está em Sereia, Rainha do Mar, Caminhos do Mar, A Mãe D?Água e a Menina. A nega (Balaio Grande), a fazenda (História pro Sinhozinho, Cantiga de Cego), a culinária (Acaçá), a praia (Itapoã), os afetos de Caymmi aparecem em canções pouco gravadas.

As mais conhecidas foram ouvidas em programas de TV: História pro Sinhozinho era da trilha do Sítio do Pica-pau Amarelo; Modinha para Teresa Batista e Vamos Falar de Teresa foram feitas para a versão da Globo para o romance de Jorge Amado; Retirantes ("Vida de negro é difícil...") abria Escrava Isaura.

"Essas músicas estavam no nosso ambiente familiar o tempo inteiro, mas duas eu nem conhecia!", diz Danilo. "Seria mesmice gravar de novo as mais conhecidas; isso fizemos nos 90 anos (o CD duplo ?Caymmi 90 Anos? ganhou um Grammy)."

