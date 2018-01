'Cavalo de Guerra', de Spielberg, chega aos cinemas

É apoteótico. A melhor representação da epopeia vivida pelo simpático e obstinado Joey, o cavalo que protagoniza o novo longa "Cavalo de Guerra", do três vezes ganhador do Oscar, duas vezes do Globo de Ouro e quatro do Emmy Steven Spielberg. A produção, que estreia hoje nos cinemas de todo o País, é a adaptação do romance infantil homônimo do inglês Michael Morpurgo, lançado em 1982.

A história é baseada na Primeira Grande Guerra, entre os anos 1914 e 1918, numa briga iniciada entre as alianças de França, Reino Unido e Rússia - e, em 1917, providencialmente ajudadas pelos Estados Unidos -, contra o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Em quatro anos de batalhas pelo território europeu, 19 milhões de pessoas morreram. E 4 milhões de cavalos também.

Joey é a representação de uma juventude inteira desperdiçada pela disputa de poder. Garotos que se viram envolvidos num conflito de amplitude mundial, crianças crescidas e armadas, longe de casa, longe da família. O cavalo percorre a Europa, passa de mão em mão. É levado, pelos homens, para ver o ato mais cruel e perverso da humanidade: a guerra entre irmãos.

A ambientação é pesada e Spielberg, mestre em misturar o horror da guerra com toques sutis de humanidade - mesmo que de forma velada. É também a primeira vez que o diretor e produtor se aventurou pela Primeira Guerra Mundial. Os longas "A Lista de Schindler" (1993) e "O Resgate do Soldado Ryan" (1998), e as séries "Band of Brothers" (2001) e "The Pacific" (2010) são alguns exemplos de como ele já explorou - e bem - o segundo conflito mundial.

"Cavalo de Guerra" é um filme, acima de tudo, emocionante. E nos leva a trilhar duas aventuras: do cavalo Joey e de seu dono, o jovem Albert Narracott (o estreante Jeremy Irvine). O próprio primeiro encontro deles foi um acaso. O pai de Narracott, vivido por Peter Mullan, um beberrão, aparece na casinha da família com o cavalo, adquirido em um leilão, usando todo o dinheiro da família. O garoto, que nunca havia treinado um cavalo, precisa ensiná-lo a arar a terra. Quando a Inglaterra declara guerra, o cavalo é vendido para o Exército. Aí começa sua jornada.

Somos levados a acompanhar a trajetória do animal e das pessoas que estão à sua volta: um capitão inglês, um casal de irmãos alemães, avô e neta franceses, um cuidador de cavalos germânico. Todos personagens que sofrem na guerra - e a quem a lealdade do cavalo conquista aos poucos. Enquanto isso, o jovem Narracott completa a idade mínima para se alistar e parte para defender o seu país. Sem saber quais seriam os horrores que ele encontraria dali para frente. Um ótimo exemplar da capacidade dramática de Spielberg. As informações são do Jornal da Tarde.