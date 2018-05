Cavalera na SPFW

Inspirado nas festividades do Dia dos Mortos mexicanas, a Cavalera desfilou entre atores mascarados e vestidos de esqueletos.

Com influências da artista plástica Frida Kahlo e de Janis Joplin, 42 looks passaram na passarela, revelando uma tendência dos anos 70. Todos os jeans eram boca de sino. O preto e o branco dominaram a coleção, que tinha cor apenas nos detalhes.

O desfile foi ao som de rock’n roll e música mexicana.

A marca, que costuma fazer os desfiles em lugares inusitados- vide o do verão 2010, em junho de 2009, no Minhocão, centro de São Paulo- usou a parte externa do Planetário do Parque do Ibirapuera, um local cercado de árvores, o lago, e muito verde.

Vestidos e batas esvoaçantes, de tecido levinho e assimétricos deram uma cara bem verão à coleção. O jeans feminino veio claro, sequinho e de boca larga. Nos pés, sadálias meia-patas de salto finíssimo cor coral, gelo e preto.

Os looks masculinos traziam estampas com imagem de Frida Kahlo, alfaitaria com cara mais jovem, colete, blazers. Girassóis e flores vermelhas apareceram bordados com paetês em vestidos e batas.