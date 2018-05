Cavalera, a volta da boca de sino Hoje de manhã, uma das alamedas do Parque do Ibirapuera, transformou-se numa extensa passarela para Cavalera, marca conhecida por usar espaços públicos da cidade de São Paulo como palco. Alberto Hiar, dono da marca, fez uma homenagem a pintora mexicana Frida Khalo, que morreu em 1954. Para isso, organizou uma procissão com a ajuda de uma grupo de teatro, o grupo Bartolomeu de Depoimentos, e da cenógrafa Daniela Thomas.