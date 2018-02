O veterano, tarimbado e conhecido músico americano Chris Cornell, 47 anos, vocal virtuosíssimo, ícone grunge e com três bandas e 25 milhões de discos vendidos no currículo, vem ao Brasil em novembro próximo para recontar num palco sua relevante história de serviços prestados ao rock. Mas sem o estardalhaço e o barulho que marcaram seus quase 30 anos de carreira. Vai ser de um jeito "bem tranquilinho".

Enquanto o mundo roqueiro espera o primeiro disco em 15 anos de sua famosa banda, a reativada Soundgarden, o cantor e guitarrista amansa sua poderosa voz, deixa suas guitarras em Seattle, bota o violão na mala e chega ao País como um dos destaques do vindouro megafestival SWU, sua turnê solo acústica.

Em entrevista exclusiva ao Estado, que confirma oficialmente sua presença no evento a ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro em Paulínia, Cornell afirmou que esses shows na linha "cavaleiro solitário do rock", em que resgata músicas de toda a sua carreira, de todas as suas bandas, servem de alguma forma para ele mesmo "ajustar contas" com seu passado e buscar inspiração e entender caminhos para pensar em coisas novas.

"Nessas performances acústicas, que faço há algum tempo mas que se intensificaram em 2011, eu subo ao palco sempre pensando: "Ok, eu tenho todas essas músicas. Mas quero que este show sirva também como um novo recomeçar", disse.

Chris Cornell toca solo no SWU no dia 13 de novembro e engrossa uma lista de bandas já anunciadas pelo festival e que tem Sonic Youth, Faith No More e Black Eyed Peas e muito mais.Outro nome que vira atração confirmada no festival de Paulínia a partir deste texto é o da banda indie californiana Black Rebel Motorcycle Club. O BRMC toca no dia 14/11, o dia da "pauleira" no SWU.