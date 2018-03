Causos e tons geniais

JEAN-EFFLAM

BAVOUZET

NOCHES EN LOS

JARDINES DE ESPAÑA

Preço: R$ 9,99 (dowlouad)

REGULAR

A os 50 anos, o pianista francês Jean-Efflam Bavouzet vive um momento privilegiado. A integral de piano de Debussy para a Chandos, nos últimos anos, deu-lhe passaporte para a celebridade. Ao todo, são 13 CDs, 5 deles com orquestra. Instrumentista notável como solista de orquestra e recitalista, mostrou isso em suas apresentações na Sala São Paulo em 2010. Sua mais recente gravação é esta belíssima leitura da conhecida Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla (1876-1946), andaluz por parte de pai e catalão pela mãe. Bavouzet jamais esquece que esta obra não é um concerto, mas três peças sinfônicas escritas em 1915, logo depois de o compositor ter morado sete anos em Paris e ter sido seduzido pela música de Ravel e Debussy. Piano e os timbres sinfônicos dialogam com serenidade, sem disputa. Completam esta excelente gravação interpretações do Sombrero de Três Picos, em que as castanholas brincam com a bela voz da soprano Raquel Lojendio; e cinco curtas homenagens de De Falla a Arbós, Debussy, Paul Dukas e Pedrelliana, em referência ao compositor líder do nacionalismo musical espanhol. / JOÃO MARCOS COELHO

LAMBCHOP

MR. M

Merge

Preço: US$ 10

ÓTIMO

Falem o que quiserem sobre as influências de Kurt Wagner, vocalista que trabalha com sua banda Lambchop em um universo musical quase paralelo, situado nas fronteiras do alt-country e do soft rock, há cerca de 20 anos. Mas eu tenho para mim que o cantor é fã incondicional de Zé Ramalho e nunca contou a ninguém. Isto porque a elocução seca, séria, de curto alcance, ostentada por Wagner de forma semicômica em seus discos é instigantemente próxima da do compositor e cantor paraibano. Em Mr. M, nono título do Lambchop, esta voz dobrada (cantada sempre em dois canais) forma uma atmosfera extremamente agradável. As guitarras deslizam, as escovas de bateria sussurram, e por cima desta cama bem feita, Wagner conta suas histórias de amor vago, com doses de melancolia e tranquilidade. O disco é monocromático. As canções são ótimas mas nenhuma se destaca. Há até espaço para singelos devaneios instrumentais. / ROBERTO NASCIMENTO

PROGRAMA

ENSAIO

Warner

Preço médio:

R$ 35

ÓTIMO