Causa da morte de Heath Ledger deve ser revelada em 10 dias

O serviço médico legal de Nova York realizou uma autópsia em Heath Ledger, nesta quarta-feira, e informou que a causa da morte do astro de Hollywood deve ser determinada em um prazo de dez dias a duas semanas. Veja também: Ator Heath Ledger é encontrado morto em NY Família diz que morte foi acidental Morte choca a Austrália Galeria de fotos Trailer de 'Batman', último filme de Ledger O ator australiano, 28, foi encontrado morto e nu aos pés de sua cama na terça-feira, segundo a polícia, e tinha por perto medicamentos para dormir e outros vendidos com receita. A morte de Ledger, aclamado por sua interpretação de um caubói gay em O Segredo de Brokeback Mountain, abalou a família dele e Hollywood. "A autópsia foi concluída e a causa mortis do senhor Ledger depende de mais análise. Precisamos fazer testes e investigações adicionais. Isso levará cerca de 10 dias a duas semanas", disse Ellen Borakove, porta-voz do serviço legista. Mensagem da família Nós, da família de Heath, podemos confirmar o falecimento muito trágico, extemporâneo e acidental de nosso adorado filho, irmão e pai amoroso de Matilda", disse o pai do ator, Kim, lendo nota em frente à casa da família em Perth (oeste). A mãe, Sally, e a irmã, Kate, também estavam na casa e pediram privacidade no seu luto. "Gostaríamos de agradecer nossos amigos e todo mundo afora por seus votos e pensamentos gentis neste momento", disse Kim Ledger. "Heath tocou tanta gente em tantos níveis diferentes durante sua curta vida que poucos tiveram o prazer de realmente conhecê-lo", acrescentou o pai. Vizinhos e admiradores deixaram flores e cartões em frente à casa onde vivia. "Que terrível tragédia. Meu coração está com a família", disse a atriz Nicole Kidman, também australiana. No ano passado, soube-se que o ator havia se separado da namorada, Michelle Williams, que havia interpretado a mulher dele em Brokeback e, na vida real, é mãe da pequena Matilda. O primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, disse que o país perdeu um de seus melhores atores na flor da idade. "Os papéis diversos e desafiadores de Heath Ledger serão lembrados como alguns dos grandes desempenhos de um ator australiano", afirmou Rudd em nota. Ledger era um dos integrantes mais jovens da "máfia australiana de Hollywood", como batizou a imprensa local. Kidman, Russell Crowe, Naomi Watts e Hugh Jackman também fazem parte desse "clube". Entre os filmes feitos por ele se destacam também O Patriota, A Última Ceia, Os Irmãos Grimm e Casanova. Atualmente, podia ser visto em Não Estou Lá, em que é um dos vários atores que representam o cantor Bob Dylan. Ele deixa pronta sua participação no novo filme do personagem Batman, no papel do vilão Coringa.