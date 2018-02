Causa da morte de filho de Travolta foi 'falha cardíaca' O filho do ator John Travolta, Jett, morreu após uma "falha cardíaca", informou na segunda-feira o representante de uma casa funerária em Bahamas após os exames de autópsia no corpo do adolescente que sofreu um mal súbito na última semana enquanto passava férias com a família. Autoridades de Bahamas não divulgaram os resultados da autópsia, que foi acompanhada pelo médico da família Travolta. O comissário da Polícia Reginald Ferguson disseram que os laudos não serão divulgados porque "não há nada criminoso sobre a situação". Keith McSweeney, diretor da casa funerária Restview Memorial Mortuary, em Freeport, para onde o corpo do garoto foi mandado após a autópsia, disse que a certidão de óbito traz "falha cardíaca" como causa da morte. Jett, 16 anos, tinha histórico de mal súbitos. Ele foi encontrado inconsciente no banheiro da casa de veraneio da família, na manhã de sexta-feira. Ele foi declarado morto após ter sido levado de ambulância para o Rand Memorial Hospital em Freeport. Dezenas de familiares voaram para Bahamas para confortar John Travolta e sua mulher, a atriz Kelly Preston, disse Obie Wilchcombe, um parlamentar da região. O casal, que tem um filha de oito anos, Ella, divulgou um comunicado no domingo dizendo que estavam arrasados pela perda do filho. "Jett foi o filho mais maravilhoso que dois pais poderiam pedir e iluminou a vida de todos aqueles que encontrou", disse Travolta em declaração. Travolta e os paramédicos tentaram, sem sucesso, reanimar o garoto. A declaração da família não fez menção ao histórico médico de Jett ou possível causa da morte. No entanto, os advogados Michael Ossi e Michael McDermott, disseram no domingo que Jett sofria de uma doença que poderia causar perda de consciência. (Reportagem de John Marquis)